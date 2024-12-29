Украинскую телеведущую Ольгу Фреймут оскорбили жители Польши, встретив ее криками "Слава Путину".

Об этом сама журналистка рассказала в соцсетях.

Инцидент произошёл в Варшаве. По словам Фреймут, поляки, услышав её украинский язык, пустились в оскорбления.

"Тёплый" приём в Варшаве. Вот видеореакция на меня, когда я говорила по-украински с таксистом. Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карта. Подбежал крепкий поляк и начал кричать: "К@рва, слава Путину!" Пожилые польки показывали средние пальцы и просили покинуть страну", – рассказала телеведущая.

На видео слышно, как среди прочего поляк произносит: "Випердаляй, к@рва, в Украину!"

Фреймут некоторое время следует за обидчиком, требуя от мужчины извинений.

"Вы должны извиниться, сэр – не к@рва, меня Оля зовут. И я люблю Украину", – заявляет телеведущая.

Напомним, этой весной варшавский таксист напал на украинку после её отказа платить по завышенному тарифу.

На центральном вокзале города женщина наняла водителя с прилегающего паркинга. Мужчина привёз её в гостиницу, но вместо изначально озвученных 20-ти злотых сказал заплатить 300.

"После этого он начинает агрессировать и кричать на меня, обзывать к@рвой и разными польскими матами", – рассказала пострадавшая.

Ранее аналогичным образом украинской журналистке нахамил польский пограничник и выписал штраф.