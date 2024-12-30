Российские войска заняли железнодорожную станцию на севере Часова Яра Донецкой области. Бои идут уже в центре города.

Об этом заявляет в своем телеграм-канале украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, враг маневрирует и усложняет оборону в центре населенного пункта.

"Часово-яровское направление: враг концентрирует внимание севернее и смог выбить наши подразделения с ж.д.-станции, ошибка очень х@eвая, но мы все же пропустили этот удар", - отмечает военнослужащий.

Также он уточнил, что войска РФ продвигаются на Торецком направлении.

"Враг интенсивно атакует в районе шахты №10 и уже вышел к террикону, также плавно подползает к основному рубежу обороны - это шахта "Торецкая", - сообщает Мучной.

Напомним, армия РФ продвинулась на Донбассе и в Курской области.

Война в Украине идет 1041-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

По данным военного паблика Deep State, российские войска продвинулись к юго-западу от Покровска (в Новоелизаветовке и Нововасильевке), к западу от Курахово (в посёлке Шевченко), к трассе восточнее Мирнограда (деревня Воздвиженка) и в городе Торецке, а также южнее от него. Кроме того, в Курской области россияне продвинулись в районе села Погребки на северном фланге украинского плацдарма.

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