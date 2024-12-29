За 2024 год Россия захватила территорию Украины, равную трём площадям Киева.

Такой вывод сделал украинский военный паблик UA War Infographics, публикуя соответствующую карту.

"Украина имела успех в Курском наступлении, но Россия смогла оккупировать 2800 квадратных километров", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях украинский волонтёр сообщил, что на Донецком направлении ВСУ теряют всё больше территорий.

По его словам, россиянам удаётся поддерживать наступление, "потому что они развиваются на сильных направлениях, а Украина нет".

Ранее украинский обозреватель публиковал информацию, что за август и сентябрь РФ захватила в 5,5 раз больше украинских территорий, чем за весь 2023 год.

Среди основных причин такого ускорения наступления РФ аналитики называют дефицит оружия и изменение российской тактики.

Война в Украине продолжается уже 1040-й день. Последние новости с главными событиями 29 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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