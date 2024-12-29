Украина в дни войны. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За 2024 год Россия захватила территорию Украины, равную трём площадям Киева.

Такой вывод сделал украинский военный паблик UA War Infographics, публикуя соответствующую карту.

"Украина имела успех в Курском наступлении, но Россия смогла оккупировать 2800 квадратных километров", – говорится в сообщении.

Карта боевых действий. Источник - UA War Infographics

Напомним, на днях украинский волонтёр сообщил, что на Донецком направлении ВСУ теряют всё больше территорий.

По его словам, россиянам удаётся поддерживать наступление, "потому что они развиваются на сильных направлениях, а Украина нет".

Ранее украинский обозреватель публиковал информацию, что за август и сентябрь РФ захватила в 5,5 раз больше украинских территорий, чем за весь 2023 год.

Среди основных причин такого ускорения наступления РФ аналитики называют дефицит оружия и изменение российской тактики.

Война в Украине продолжается уже 1040-й день. Последние новости с главными событиями 29 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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