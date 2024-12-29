Украинские военные уничтожили объекты российского оператора связи "Феникс" на оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "феникс"", - говорится в сообщении.

Пожар также повредил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще ― разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области.

Ранее украинские разведчики уничтожили истребитель Су-30 и вывели из строя три российских железнодорожных локомотива в Краснодарском крае России.

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