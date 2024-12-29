ГУР уничтожило объекты российского оператора связи "Феникс" на оккупированной части Донецкой области
Украинские военные уничтожили объекты российского оператора связи "Феникс" на оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "феникс"", - говорится в сообщении.
Пожар также повредил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще ― разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области.
Ранее украинские разведчики уничтожили истребитель Су-30 и вывели из строя три российских железнодорожных локомотива в Краснодарском крае России.
Война в Украине идет 1040-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.