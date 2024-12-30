В Тернопольской области полицейские подозревают трех несовершеннолетних в угоне автомобиля из церковного двора - машины "УАЗ 3303", которую использовали как катафалк.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Кременецком районе.

"Об исчезновении машины полиции сообщил церковный староста села Старый Алексинец. Он рассказал, что утром, придя в храм, увидел открытые гаражные ворота, и что машины нет. Полиция выяснила, что в гараж проникли, сломав навесной замок. Вскоре нашли автомобиль в неисправном состоянии в поле за селом и установили причастных к похищению несовершеннолетних местных жителей в возрасте 15, 16 и 17 лет", - говорится в сообщении полиции.

Авто украли из гаража. Фото: Нацполиция

По словам полицейских, мотивы своего поступка подростки не объяснили.

"Ночью они сорвали замок на гаражной двери, нашли ключи от автомобиля, завели его и уехали. Однако далеко добраться не смогли, поскольку машина сломалась. Полицейские открыли производство по 2 части 289 статьи Уголовного кодекса - незаконное завладение транспортным средством по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет", - добавили в полиции.

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