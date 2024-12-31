Министр национального единства призвал украинцев за рубежом встречать Новый год не по европейскому времени
Глава новосозданного Министерства национального единства Алексей Чернышов призвал украинцев за границей встретить Новый год по киевскому времени.
Обращение опубликовано на сайте ведомства.
"Призываю всех встретить 2025 год по киевскому времени – вместе. Ведь не важно, в какой стране вы сейчас находитесь, главное – быть украинцем сердцем и душой, чувствовать себя гражданином Украины и стремиться к лучшему будущему для нашего государства", - заявил министр.
Напомним, время в Евросоюзе отстаёт от украинского на один час, а на неподконтрольных Киеву территориях и в РФ - на час опережает.
То есть Чернышов предлагает живущим в Европе украинцам отмечать Новый год отдельно от местных жителей.
На днях новый министр сообщал, что военнообязанных мужчин хотят заманивать в Украину из-за границы еще до окончания войны, обещая трудоустройство с бронированием от мобилизации. Для реализации этой программы за границей хотят создавать "хабы единства".
Подробнее о создании Министерства национального единства и связи этого события с выборами мы писали в отдельном материале.