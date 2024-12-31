Глава новосозданного Министерства национального единства Алексей Чернышов призвал украинцев за границей встретить Новый год по киевскому времени.

Обращение опубликовано на сайте ведомства.

"Призываю всех встретить 2025 год по киевскому времени – вместе. Ведь не важно, в какой стране вы сейчас находитесь, главное – быть украинцем сердцем и душой, чувствовать себя гражданином Украины и стремиться к лучшему будущему для нашего государства", - заявил министр.

Напомним, время в Евросоюзе отстаёт от украинского на один час, а на неподконтрольных Киеву территориях и в РФ - на час опережает.

То есть Чернышов предлагает живущим в Европе украинцам отмечать Новый год отдельно от местных жителей.

На днях новый министр сообщал, что военнообязанных мужчин хотят заманивать в Украину из-за границы еще до окончания войны, обещая трудоустройство с бронированием от мобилизации. Для реализации этой программы за границей хотят создавать "хабы единства".

Подробнее о создании Министерства национального единства и связи этого события с выборами мы писали в отдельном материале.