С 2025 года в Украине вырастет стоимость изготовления биометрических документов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба на своей странице в Фейсбуке.

Новые цены на услуги следующие:

паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые – бесплатно;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней – 558 грн;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней – 928 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1042 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1682 грн;

вид на постоянное проживание в Украине – 1175 грн;

вид на временное проживание в Украине – 1080 грн.

Ранее СМИ сообщали, что украинские сервисы за границей отказывают в выдаче паспортов 18-летним юношам, не стоящим на военном учёте.

Паспортные сервисы официально объясняют отказы отсутствием "технической возможности" передать данные в реестр "Оберег". К оформлению были приняты документы только у девяти человек, не состоящих в электронной базе призывников.

Также стало известно, что, пребывая за рубежом, военнообязанные украинцы всё чаще получают серые паспорта после истечения срока действия документов.