Двое сторонников Палестины прервали пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена в Госдепартаменте.

Через несколько минут после начала брифинга один из активистов перебил чиновника.

"Почему израильские бомбы падают на Газу после того, как была заключена сделка?" - спросил он, имея в виде соглашение о перемирии между ХАМАС и Израилем.

Также он спросил, почему США до сих пор позволяют убийства жителей анклава. Активист заявил, что США "выбросили белый флаг" перед премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и "израильскими фашистами".

Спустя несколько минут второй неизвестный прервал речь главы Госдепартамента выкриками.

"Вы преступник. Почему вы до сих пор не в Гааге?" - громко прокричал он, обращаясь к Блинкену.

Это уже второе выступление госсекретаря на этой неделе, которое прерывают пропалестинские активисты. Раньше они не менее трех раз пытались помешать речи Блинкена в Атлантическом совете.

Вообще американские общественные организации неоднократно критиковали уходящую администрацию президента США Джо Байдена за поддержку Израиля, в том числе в военной сфере.

Вчера Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Однако вскоре Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении мирных договоренностей.