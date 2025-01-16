Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2025 году россиян, пребывающих в запасе.

Два пункта указа засекречены грифом "Для служебного пользования".

Путин подписывает такие указы каждый год. В прошлом году такой документ был подписан 1 марта.

Между тем война в Украине идет 1058-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За минувшие же сутки армия РФ продвинулась в Часове Яре - захватили район Новый, продвинулась в Октябрьском и центре города. В Украину из российского плена вернулись 25 военных, в том числе защищавшие "Азовсталь" и Мариуполь. Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 9 мая.

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