В сервисных центрах МВД с сегодняшнего дня возобновили ​​перерегистрацию транспортных средств, связанную с изменением владельца. Услуга была недоступна после кибератаки 20 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В МВД отметили, что обслуживание в сервисных центрах МВД проводится по предварительной записи. Талоны доступны на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что сейчас проходит тестирование обновленной системы Е-записи для получения услуг в центрах МВД. На время переходного периода регистрация проходит по старой и новой версиям системы – все зависит от выбранного региона и сервисного центра МВД для получения услуги.

При этом из-за большого спроса и перегрузки система Е-записи и сайт Главного сервисного центра МВД могут давать временный сбой.

Талон Е-записи индивидуальный, поэтому передавать его другим лицам запрещено. Во избежание злоупотреблений с талонами существует ограничение на количество полученных талонов: в течение месяца один человек может получить 4 талона онлайн.

Записаться на перерегистрацию можно также в терминале, который расположен в сервисном центре. Талоны генерируются в день обращения и на 2 дня вперед. Регистрация в терминале производится не позднее чем за час до конца рабочего дня сервисного центра МВД.

Перерегистрировать транспортное средство можно и онлайн через приложение "Дия". Услуга доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Договор купли-продажи онлайн могут заключить только физические лица.

Алгоритм получения услуги через "Дию" следующий. Продавцу необходимо авторизироваться в приложении, сгенерировать QR-код и поделиться им с покупателем. Далее человек, желающий приобрести транспортное средство, должен:

оставить имеющийся номерной знак или забронировать новый со специальной серией DI;

при заказе нового номерного знака выбрать платную или бесплатную комбинацию;

выбрать вид свидетельства о регистрации транспортного средства (электронное или изготовленное на пластиковом бланке);

указать отделение "Укрпочты" для получения номерных знаков и свидетельства регистрации транспортного средства;

подтвердить правильность вводимых данных;

оплатить услугу.

Далее сведения о продавце, покупателе и автомобиле автоматически проверяются средствами Единого государственного реестра транспортных средств. Если автомобиль находится в розыске, имеются ограничения или обременения, договор не заключается. Об этом система автоматически сгенерирует сообщение.

После успешной проверки формируется договор купли-продажи, который подписывают покупатель и продавец с помощью "Дии". Подписанные документы поступают в сервисный центр МВД. Администратор закрепляет выбранные номерные знаки и печатает свидетельство о регистрации за новым владельцем. Готовый пакет документов работник госпредприятиях "ИНФОТЕХ" передает в "Укрпочту". А почтовый оператор направляет на указанный заказчиком адрес.

Договор купли-продажи заполняется в течение 24 часов с начала формирования. Аннулировать его можно только до момента подписания. Кроме того, в "Дие" доступна исключительно первая продажа авто в течение текущего года.

В начале января возобновил работу Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), который тоже лег после масштабной кибератаки со стороны России.

Однако с 20 января в "Дие" по техническим причинам закрыли некоторые услуги, в том числе регистрацию ФЛП.