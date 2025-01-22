Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия требовала от него уйти с поста в начале полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Президенту задали вопрос о содержании Стамбульских переговоров весной 2022 года. Но Зеленский начал с более ранних попыток начать переговоры в конце февраля-начале марта.

"Кое-кто пришел в первые дни оккупации, кое-кто из Украины, они пришли с какими-то бумажками и передали мне ультиматум от Путина. Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Поэтому я больше не президент", - сообщил он.

Также Зеленский отметил, что среди российских условий было то, что "весь Донбасс - это Россия".

"Затем мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем мы должны отдать все оружие, начиная с артиллерии, все, что до 20 км, мы должны разрушить и отдать им", - заявил президент.

Он добавил, что "послал" этих людей.

Также, по его словам, "Беларусь хотела что-то организовать, о чем-то договариваться, но они снова выдвинули ультиматум" (здесь речь идет о переговорах в Беларуси, которые состоялись уже в первые дни войны - Ред.).

Затем Зеленский перешел к переговорам в Стамбуле.

"Потом в Турции они хотели организовать и президент Эрдоган просил меня: "Пожалуйста, они должны сесть поговорить". Я сказал: "Хорошо, если вы хотите, они будут говорить". Они пришли и снова выдвинули ультиматум. Поэтому мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина", - сказал президент.

Напомним, что в ноябре 2023 года нардеп Арахамия, представлявший Украину на Стамбульских переговорах, рассказывал, что соглашение было практически готово, и главным его пунктом со стороны России был нейтралитет Украины. Но Украина вышла из сделки, поскольку ее не согласовал Запад в лице премьера Британии Джонсона. Он, со слов Арахамии, предложил "просто воевать".

Также бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд говорила, что Украина вышла из Стамбульских соглашений с РФ после консультаций с американцами.

Судя по опубликованным в западных СМИ документам по Стамбульским договоренностям, Россия была согласна в обмен на нейтральный статус вывести без боя войска со всех захваченных после 24.02.2022 года украинских территорий, кроме Донбасса (линию разграничения в Донецкой и Луганской областях должны были согласовать на личной встрече Путина и Зеленского, которая готовилась). При этом несогласованной оставалась часть вопросов, включая численность ВСУ, но по ним, судя по опубликованной переписке, шла дискуссия. Киев выслал встречные предложения по сокращению численности украинской армии.

Переговоры были прерваны ориентировочно в конце апреля - в начале/середине мая 2022 года.