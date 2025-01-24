В Давосе предупредили об угрозе раскола мировой финансовой системы
Согласно недавно опубликованному отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ) под названием Navigating Global Financial System Fragmentation, экономические издержки глобальной фрагментации потенциально могут превзойти пандемию Covid-19, а также мировой финансовый кризис 2008 года (GFC) - сообщает Euronews.
Это происходит главным образом из-за того, что все больше стран используют мировые торговые и финансовые системы для укрепления своих геополитических позиций, в первую очередь посредством сочетания промышленной политики, санкций и других экономических мер.
По данным Лондонской фондовой биржи (LSEG), с 2017 года объем санкций уже вырос на 370%, а также за этот же период по всему миру наблюдалось заметное увеличение количества субсидий.
Это привело к усилению фрагментации в мире. Глобальный валовой внутренний продукт может потенциально сократиться где-то на 0,6 трлн долларов, а в случаях очень высокой фрагментации – до 5,7 трлн долларов (5,47 трлн евро) или на 5% из-за этого.
Ожидается, что основными факторами потенциального снижения ВВП станут сокращение трансграничных потоков капитала и снижение объемов торговли. Снижение экономической эффективности, вероятно, усугубит эту ситуацию. Аналогично мировая инфляция, по оценкам, вырастет более чем на 5% в случаях очень высокого расщепления.
Влияние фрагментации на рост мирового ВВП и инфляцию во многом определяется политикой, проводимой лидерами отдельных стран. При негативном сценарии фрагментация может привести к полному экономическому разделению: на восточные блоки, включающие Россию, Китай и другие страны, и на западные блоки, состоящие из США и их союзников.
Однако при меньшей степени фрагментации торговые и капитальные потоки, вероятно, будут строго контролироваться только в сферах, критически важных для национальной конкурентоспособности и безопасности.
В случае высокой степени фрагментации (распада интеграционных связей) страны, не входящие ни в Восточный, ни в Западный блок, могут быть вынуждены торговать только с тем блоком, который для них наиболее важен в экономическом отношении.
Это Бразилия, Турция и Индия, а также другие страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Эти страны потенциально могут испытать падение ВВП более чем на 10% в ситуации очень высокой фрагментации.
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