На фронт украинским военным поступили бракованные гранаты Ф-1.

Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов.

На видео из Курской области РФ, опубликованном журналистом, военнослужащие ВСУ показывают гранату, в которой вместо пороха – нечто похожее на кукурузную крупу.

Напомним, в ноябре возник скандал из-за массированных поставок в армию бракованных мин. В Минобороны заявляли, что идет расследование, а бракованные партии были отозваны.

Однако в начале января Бутусов сообщил, что ВСУ продолжают получать бракованные мины.

Война в Украине идет 1069-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ прокомментировали ситуацию в Великой Новоселке Донецкой области. Утверждается, что населенный пункт не оккупирован российской армией. В 110-й ОМБр заявили, что угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новоселки нет, в поселке продолжаются бои. В РФ сообщали о полном захвате Великой Новоселки.

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