Власти Соединённых Штатов рассматривали организацию терактов против своих же граждан, чтобы начать войну с Кубой.

Об этом сообщает британский новостной таблоид Daily Mail со ссылкой на полученный изданием рассекреченный проект американских военных.

Так, операция "Нортвудс", разработанная в 1962 году Объединённым комитетом начальников штабов, предусматривала проведение кровавых провокаций под флагом чужой страны.

Этот план включал:

подрыв американского корабля в Гуантанамо (сценарий повторял инцидент 1898 года, после которого США начали войну с Испанией);

осуществление терактов в Майами и других городах Флориды – спецслужбы должны были заложить и привести в действие бомбы в общественных местах, после организовав нападения на кубинских беженцев;

поражение гражданского самолёта – с последующим широким освещением инцидента в СМИ и обвинением Кубы;

должна была быть инсценирована атака на военную базу США рядом с Кубой.

Как отмечает издание, целью всех этих акций было убедить американское общество в необходимости военного вторжения на Кубу.

План "Нортвудс" был отклонён президентом Джоном Кеннеди.

Напмомним, после вступления в должность президента США Дональд Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Ранее в Bloomberg писали, что ЦРУ рассекретила отчёт об устранении лиц, неугодных Путину.