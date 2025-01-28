Компания Coca-Cola объявила об отзыве своих напитков в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, потому что в этих партиях оказалось "повышенное количество" хлората.

Об этом сообщает служба новостей ВВС.

Заявляется, что в Великобритании тоже оказались такие партии, но их уже распродали. Жалоб не было.

Хлорат может образовываться при использовании дезинфицирующих средств на основе хлора при обработке воды и в пищевой промышленности. Он может вызвать тошноту, рвоту, диарею и ограничение способности крови поглощать кислород. А также приводит к проблемам со щитовидной железой, особенно у детей и младенцев.

Компания заявляет, что "риск для потребителей очень мал", и она "считает качество и безопасность своей продукции своим главным приоритетом".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на исследование организации Clean Label писал, что протеиновые порошки могут содержать опасные уровни свинца и кадмия. По информации исследователей, протеины на растительной основе(из сои, риса, гороха и других растений) содержали в три раза больше свинца, чем продукты на основе сыворотки.

Также мы писали о том, что в Японии из-за массового отравления биологически активными пищевыми добавками умерли 5 человек.