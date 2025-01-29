В областном центре южной Украины мужчину мобилизовали, когда он переоформлял отсрочку.

Обэтом пишут местные издания и телеграм-каналы, публикуя фото документов по этому случаю.

По имеющейся информации, военкомы сняли мужчину с общественного транспорта и увезли для проверки документов.

У задержанного была справка, свидетельствующая, что в настоящее время мужчина занимается переоформлением документов на продление отсрочки от воинской службы.

В ТЦК его мобилизовали.

Накануне женщина из Одессы рассказала, что её полуслепого сына военкомы забрали с улицы и отправили в штурмовики.

По словам гражданки, молодой человек почти не видит на один глаз и наблюдается по этому поводу в клинике Филатова. Как ей удалось выяснить, в ТЦК этих проблем со здоровьем не учли и отправили мужчину штурмовиком в 91 бригаду, в часть под Житомир.

Женщина утверждает, что вместе с её сыном в пехоту отправили молодых людей 22 и 24 года с открытым туберкулёзом, а также повара из местного кафе.

Ранее ТЦК признали, что мобилизовывают забронированных сотрудников, просто отменяя их отсрочку.

"То есть так теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимания на то, что он был забронирован", – прокомментировал ситуацию депутат Верховной Рады Александр Федиенко.