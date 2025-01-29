Германия возвращает постоянный пограничный контроль для жёсткого ограничения миграции
Германия возвращает постоянный пограничный контроль на своих границах, отмененный после введения "шенгена".
Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
DW пишет, что Бундестаг одобрил предложенный блоком ХДС/ХСС документ из пяти пунктов, среди прочего включающий введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.
Ранее фаворит на пост канцлера Германии Фридрих Мерц из ХДС предложил резко ужесточить миграционные законы. В частности, было предложено усилить пограничный контроль и решать судьбу просителей убежища еще при въезде в Германию, а также сократить сроки депортаций. Эти инициативы также записаны в программу правой партии "Альтернатива для Германии".
Напомним, недавно глава фракции правой партии "Альтернатива для Германии" в ландтаге Баварии Катрин Эбнер-Штайнер призвала к немедленной высылке украинских беженцев из ФРГ.
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