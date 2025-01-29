Германия возвращает постоянный пограничный контроль на своих границах, отмененный после введения "шенгена".

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

DW пишет, что Бундестаг одобрил предложенный блоком ХДС/ХСС документ из пяти пунктов, среди прочего включающий введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.

Ранее фаворит на пост канцлера Германии Фридрих Мерц из ХДС предложил резко ужесточить миграционные законы. В частности, было предложено усилить пограничный контроль и решать судьбу просителей убежища еще при въезде в Германию, а также сократить сроки депортаций. Эти инициативы также записаны в программу правой партии "Альтернатива для Германии".

Напомним, недавно глава фракции правой партии "Альтернатива для Германии" в ландтаге Баварии Катрин Эбнер-Штайнер призвала к немедленной высылке украинских беженцев из ФРГ.

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