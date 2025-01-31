Депутаты пропрезидентской фракции "Слуги народа" используют нецензурную лексику в зале украинского парламента и не реагируют на замечания коллег.

Об этом заявляет депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Мария Ионова в ходе общественно-политического ток-шоу "Говорыть велыкый Львив".

Нардеп уточнила, что речь идёт о Никите Потураеве, Андрей Мотивиловце и Давиде Арахамии.

Также нардеп рассказала, что депутаты используют в правительственном здании айкос – устройство для потребления никотина из табака путём его нагрева без горения.

Ранее мы рассказывали как президент Владимир Зеленский матерился в интервью известному американскому подкастеру и о чём заявил касательно урегулирования российско-украинского конфликта.

Сначала он назвал "х@@нёй" отказ Запада ввести превентивные санкции против Москвы накануне полномасштабного вторжения 2022 года. Затем заявил, что подписантам Будапештского меморандума было "п@х@ру" на Украину. Вслед за этим украинский лидер в нецензурной форме сказал, что глава РФ Владимир Путин убивал чеченцев, добавив, что "не уважает ни руководителя России, ни российский народ".

Также мы публиковали видео, где чиновница обматерила и избила водителя маршрутки в Одессе.

"Е@@ло завали, ты бл@@@, чмо, твоя жена дома не сможет член у тебя в рот взять", – кричала мужчине госсужащая.

В итоге работница мэрии стала наносить удары водителю прямо во время движения автобуса пока тот не остановился и не открыл двери.