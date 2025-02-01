Подача тепла и электроэнергии в Приднестровье будет возобновлена в ближайшие дни.

Об этом сообщил "президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельський.

Как писали ранее в молдавских СМИ, Молдова начала поставлять в Приднестровье газ, приобретенный на грант ЕС.

По словам и.о. директора компании "Молдовагаз" Вадима Чебана, компания 1 февраля начала поставки первого объема в 3 млн кубометров газа в Приднестровье. Также он отметил, что объемы, закачиваемые в трубопроводную систему на левом берегу Днестра, достаточны "для поддержания давления".

Чебан добавил, что на данном этапе через Днестр поставляется газ, который уже есть в трубопроводах на правом берегу, то есть это не новые закупки, сделанные правительством на европейском рынке.

Ранее компании Молдовы и Приднестровья подписали контракт о поставке 3 млн кубометров газа для временного решения энергетического кризиса. По договоренности, "Тираспольтрансгаз" должен будет вернуть этот объем газа до 1 марта или заплатить за него.

По подсчетам, этого объема газа должно хватить Приднестровью на 10 дней.

На днях на встрече в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду Владимир Зеленский предложил схему по решению вопроса с энергоснабжением Приднестровья. По его словам, Украина может поставлять уголь на Молдавскую ГРЭС в обмен на поставки электроэнергии в Украину и Молдову.