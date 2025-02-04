В Киеве полицейские скрутили и повалили на землю женщину.

Видео задержания появилось в телеграм-каналах.

Столичная полиция сообщила, сегодня на спецлинию 112 поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Smart, одетая в военную форму, заблокировала въезд в распределительный центр ТЦК Дарницкого района. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, где обнаружили конфликтующую с военными женщину.

Полиция заявила, что женщина не находится на воинской службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям, поэтому правоохранители попросили водителя уехать и не усложнять движение транспорта. Женщина же, как утверждает полиция, начала агрессивно вести себя и совершила наезд на работника полиции.

Нарушительница была задержана, сообщили в полиции.

Ранее мы публиковали видео, как на Закарпатье пограничники скрутили женщину, не остановившуюся на блокпосту.

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