Во Львове полиция жестко задержала велосипедистку, которая ехала по тротуару
Во Львове полиция жестко задержала девушку, которая ехала на велосипеде по тротуару, сообщают местные паблики.
На видео видно, как толпа полицейских, в том числе велопатрульных, валит девушку на землю, надевает наручники и уводит в бус. Девушка сопротивляется, а ее компания кричит на копов.
В сети пишут, что девушка отказалась показать документы по требованию полиции, поэтому ее доставили в участок для уточнения данных.
В полиции сообщили, что начали служебное расследование.
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