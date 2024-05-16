Во Львове полиция жестко задержала девушку, которая ехала на велосипеде по тротуару, сообщают местные паблики.

На видео видно, как толпа полицейских, в том числе велопатрульных, валит девушку на землю, надевает наручники и уводит в бус. Девушка сопротивляется, а ее компания кричит на копов.

В сети пишут, что девушка отказалась показать документы по требованию полиции, поэтому ее доставили в участок для уточнения данных.

В полиции сообщили, что начали служебное расследование.

Ранее мы писали о том, что СБУ задержала пять блогеров, которые снимали вручение повесток в Киеве и области.

А также, что в Тернополе пьяный вор сломал ногу во время кражи велосипеда и поехал на нем в травмпункт.

Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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