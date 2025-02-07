Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в Запорожье удалось сбить КАБ, но отметил, что это уже не первый подобный случай.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"Это уже не первый случай ущерба такого средства авиационного поражения", - сказал Игнат.

Он отметил, что управляемые авиационные бомбы бывают разных типов, с разной боевой частью. Россияне применяют их с самолетов тактической авиации, не заходя в зону поражения нашей ПВО – то есть они запускают эти бомбы с дистанции.

"Для противодействия этой угрозе требуется комплексный подход - как использование средств наземного ПВО, так и авиационной компоненты, чтобы как можно дальше отгонять носителей этих КАБов", - рассказал Игнат.

Как именно удалось сбить КАБ, он не уточнил.

Ранее украинские паблики писали, что вчера утром ВСУ впервые сбили российский КАБ, применив "экспериментальное оружие".

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