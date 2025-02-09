Президент США Дональд Трамп отозвал разрешения на доступ к секретной информации для бывшего государственного секретаря Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных собеседников в администрации президента США.

Также Трамп отозвал разрешение на доступ к специнформации для бывшего заместителя генпрокурора Лизы Монако, которая помогала координировать ответ Министерства юстиции на нападения сторонников Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года.

По словам источников, разрешений на доступ к информации также лишили прокуроров, которые ранее вели дела против нынешнего президента.

"Хотя эти отзывы могут не иметь немедленных последствий, это еще один признак растущего раскола в Вашингтоне. Бывшие президенты США традиционно получали разведывательные сводки, чтобы давать советы действующим президентам по вопросам национальной безопасности и внешней политики", - пишет Reuters.

Напомним, накануне Дональд Трамп также лишил экс-президента Джо Байдена доступа к секретной информации, на которую тот имел право даже после отставки.

По словам Трампа, то же самое с ним в прошлый раз сделал Байден, лишив привилегии в 2021 году.