Одним из первых шагов Роберта Кеннеди-младшего на посту министра здравоохранения и социальных служб США стала публикация руководства для чиновников и общественности, в котором предлагаются определение пола и кто может быть родителями. Это сделано в поддержку указов Дональда Трампа о защите женщин и детей "от экстремизма гендерной идеологии" и "восстановлении концепции биологической истины".

Пресс-релиз об этом опубликован на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Руководство признает, что существует только два пола: мужской и женский. Впредь ведомство будет использовать эти определения и продвигать политику, признающую, что женщины биологически являются женщинами, а мужчины биологически являются мужчинами.

"Эта администрация возвращает здравый смысл и восстанавливает биологическую истину в федеральном правительстве. Политика предыдущей администрации, направленная на попытки внедрить гендерную идеологию во все аспекты общественной жизни, закончилась", — сказал Кеннеди-младший.

Также министерство запустило сайт для продвижения руководства.

В нем даны следующие определения:

Пол - неизменная биологическая классификация человека как мужчины или женщины.

Женщина - лицо, характеризующееся репродуктивной системой с биологической функцией производства яйцеклеток.

Мужчина - лицо, характеризующееся репродуктивной системой с биологической функцией производства спермы.

Женщина - взрослая особь женского пола.

Девочка - несовершеннолетняя особь женского пола.

Мальчик - несовершеннолетняя особь мужского пола.

Мать - родитель женского пола.

Отец - родитель мужского пола.

Напомним, Сенат США утвердил Кеннеди-младшего министром здравоохранения 13 февраля.

Дональд Трамп последовательно борется с политикой гендерного разнообразия, насаждаемой демократами. Так, он запретил проводить операции по смене пола у людей младше 19 лет.