В ночь на 22 февраля "ПриватБанк" проводит плановые регламентные работы процессинга, платежных систем и сервисов для повышения качества и безопасности платежей и операций с платежными картами.

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

В период проведения работ с 00:05 до 06:30 утра банк временно приостановит операции с платежными карточками и платежи клиентов. На время регламентных работ также приостанавливается работа сервиса "Приват24" для физических лиц. Аналогичный тайм-аут будет в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка, а также платежного приложения "Терминал".

Обычно регламентные работы банк выполняет в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.

"Если в период проведения работ вы планируете оплату покупок картами, платежи либо пользоваться "Приват24" и сетью безналичной оплаты - рекомендуем сделать это заблаговременно или после завершения работ", - призвали в банке.

Мы не раз сообщали о подобных работах в системе "ПриватБанка", например, в марте 2024 года.

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