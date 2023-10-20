В ночь на 21 октября "ПриватБанк" будет проводить регламентные работы.

Об этом сообщает пресс-служба банка на своем официальном сайте.

Во время проведения работ в субботу, 21 октября, с 00:00 до 5:00 утра будут недоступны операции с карточками, платежи в "Приват24", а также будет "тайм-аут" в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Напомним, недавно у "ПриватБанка" произошел масштабный технический сбой в работе терминалов. Люди не могли оплатить картами свои покупки на кассах магазинов и в кафе. Позже "ПриватБанк" сообщил о возобновлении работы всех своих POS-терминалов после сбоя.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 19 октября. Вчера продолжилось наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Также динамично развивалась ситуация вокруг атак ВСУ в Херсонской области. Российские военные телеграм-каналы писали о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, в четверг США заявили, что продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе.

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