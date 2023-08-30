"ПриватБанк" начал продавать валюту в своем мобильном приложении "Приват24".

Об это сообщает пресс-служба банка.

Услуга доступна со вчерашнего дня по текущему карточному курсу банка.

"С 29 августа 2023 г. клиенты "ПриватБанка" могут покупать валюту онлайн через "Приват24" для зачисления на валютные карты или счета с учетом требований регулятора и установленных лимитов на проведение таких операций в сумме до 50 тысяч гривен в календарный месяц. Как сообщил член правления "ПриватБанка" по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка", - сказано в пресс-релизе.

Чтобы купить валюту в "Приват24" нужно зайти в меню "Переводы на карты", выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства, и карточку в долларах США или евро, на которую будет зачислена валюта. Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно прямо в "Приват24" за несколько секунд.

Напомним, что на днях Нацбанк разрешил украинцам покупку безналичной валюты на сумму до 200 тысяч гривен и мгновенным снятие валюты со счета на сумму до 50 тысяч гривен.

Недавно "ПриватБанк" продлил на два года срок действия всех своих карт.