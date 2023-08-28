Ощадбанк продлил срок действия всех просроченных с февраля 2022 года платежных карт.

Об этом сообщается на сайте госбанка.

"В связи с военным положением для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Продление действия происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", - обратились к клиентам в банке.

И добавили, что в случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

Эта услуга будет полезна для украинских беженцев за границей, не имеющих возможность перевыпустить карту.

Ранее аналогичное решение принял "Приватбанк". Его клиентам в ближайшие два года не придется перевыпускать карты, у которых закончился срок действия.

В июле Ощадбанк отменил требование личной идентификации переселенцев для получения пенсий и выплат.