В сети появились объявления о наборе работников для написания негативных комментариев в российских пабликах, посвященных войне.

Сообщения размещают в украинских Телеграм-каналах.

В одной из публикаций сотрудникам предлагается оплата в размере 750 гривен (18 долларов) за один рабочий день.

Также уточняется, что выходить на работу можно в Киеве или из дома, то есть на удаленной основе.

Ожидается, что в группу наберется 200 человек.

При этом со стороны РФ регулярно происходят хакерские атаки по украинским сетям.

Несколько дней назад хакеры осуществили атаку на один из крупнейших украинских интернет-провайдеров "Ланет". Пользователям из Одесской области начали приходить сообщения о "переходе под российскую юрисдикцию" в связи "с договорённостями между президентом России В.В. Путиным и президентом США Д. Трампом".

Также Россия пытается взламывать аккаунты украинских военных, вынуждая тех сканировать вредоносный QR-код. Кибератаки проходят в Signal и других зашифрованных мессенджерах.

В Google считают, что атаки были организованы поддерживаемой Кремлем группой кибершпионажа Sandworm, наиболее известной своими атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру в 2015 и 2016 годах.