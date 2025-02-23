Президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях конференции консерваторов CPAC.

Издание Notes From Poland пишет, что Дуде пришлось ждать Трампа почти час во время своего визита в Соединенные Штаты.

Хотя планировалось, что они пообщаются в течение часа, им удалось поговорить всего несколько минут

"Встреча Дуды и Трампа должна была начаться в 19:30 по польскому времени (13:30 в Вашингтоне, округ Колумбия) и продлиться час, после чего президент США должен был выступить на заседании CPAC. Однако, хотя польский президент прибыл по расписанию, отъезд Трампа из Белого дома был отложен. К моменту начала их встречи, незадолго до 8:30 вечера по польскому времени, у них оставалось всего несколько минут для выступления", - пишет издание.

Дуда стал первым европейским лидером, который лично встретился с Трампом во время второго срока президента США.

Во время выступления Трамп сказал собравшимся, что для них "большая честь быть вместе" с президентом Польши, "который является фантастическим человеком и моим большим другом".

Выступая после этого, Дуда заявил, что во время их встречи Трамп "подтвердил, что он планирует усилить американское присутствие в Польше" и "сказал, что мы являемся одними из лучших союзников".

Ранее Дуда заявил, что США не намерены сокращать численность войск в Восточной Европе.