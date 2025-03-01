Преследование экс-главы НБУ Кирилла Шевченко в Украине вызывает много вопросов в США.

Об этом сообщает в своей статье республиканец Джеймс Брэдли, известный как многолетний поклонник президента США Дональда Трампа.

По данным, в конце 2024 года Интерпол и австрийская прокуратура подтвердили, что не имеют претензий к Кириллу Шевченко по основным обвинениям, выдвинутым украинскими властями.

Несмотря на это, его преследование в Украине продолжается.

"Экс-глава НБУ сыграл решающую роль в предотвращении краха банковской системы в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину. Однако к середине 2022 года он был вынужден уйти в отставку и покинуть страну из-за интенсивного политического преследования со стороны президента Владимира Зеленского и его главы администрации Андрея Ермака", - пишет Брэдли.

В настоящее время Шевченко проживает в Австрии.

"Международное правосудие не имеет к нему никаких претензий, однако в украинских судах ситуация иная. В феврале в Высшем антикоррупционном суде начнутся слушания по делу почти шестилетней давности о предполагаемом хищении средств из "Укргазбанка", - говорится в статье.

Брэдли пишет, что Шевченко сопротивлялся политическому влиянию на НБУ, что "все больше раздражало Зеленского и Ермака". Предполагается, что одним из ключевых конфликтов между президентом и главой НБУ стала жесткая публичная позиция Шевченко относительно прекращения эмиссии гривны.

"Хотя печать денег была необходимой чрезвычайной мерой в начале полномасштабной войны, Шевченко настаивал на ее прекращении, как только ситуация стабилизировалась. Это значительно ограничило финансирование некоторых из крупнейших коррупционных проектов президента Зеленского, особенно в сфере строительства и обороны, включая печально известную программу "Большое строительство" (широко известной в Украине как "Большое хищение"), которую Шевченко остановил еще до начала войны", - пишет автор.

Несмотря на политическое давление, Шевченко отказался печатать больше денег, предупредив, что это приведет к росту инфляции и девальвации национальной валюты. Также автор отмечает, что он не захотел назначать политически лояльных чиновников на ключевые должности в банковской системе, чем "разочаровал Зеленского".

По мнению Брэдли, в момент, когда украинские власти поняли о бездействии прямого давления на Шевченко, они возобновили старое, почти закрытое дело против него, заставив уйти в отставку.

Напомним, Кирилл Шевченко, занимавший должность председателя Национального банка Украины с 16 июля 2020 по 4 октября 2022 года, жестко раскритиковал текущую валютную политику регулятора.

Как мы писали, в первый год войны НАБУ объявило Шевченко подозрение в организации преступной схемы присвоения средств государственного "Укргазбанка".

Год назад Австрия отказалась экстрадировать его в Украину.