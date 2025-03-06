Президент России Владимир Путин заявил, что противники Москвы хотят вернуться во времена нашествия Наполеона, но забывают, чем эти события закончились.

Об этом он сказал на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в Москве.

"До сих пор кому-то неймется. Есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона, забывая, чем это закончилось", - заявил президент РФ, имея в виду, судя по всему, президента Франции Эмманюэля Макрона.

Вчера Макрон в обращении к французской нации назвал Россию угрозой Франции и Европе на долгие годы и обвинил страну в том, что она "превратила украинский конфликт в глобальный". По его словам, мир вернётся в Европу только с "утихомиренной Россией".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал вчерашнее обращение Макрона, заявив, что Россия воспринимает его заявления как угрозу. Министр сказал, что Макрон не хочет мира и думает о продолжении войны.