Администрация президента США Дональда Трампа оказалась наполненной людьми, связанными с основателем PayPal Питером Тилем.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Более десятка людей, связанных с Тилем, включая нынешних и бывших сотрудников его компаний, а также людей, которые помогли управлять его состоянием или извлекали выгоду из его инвестиций и благотворительных пожертвований, были включены в администрацию Трампа", - пишет издание.

Отмечается, что Тиль в частности связан с миллиардером Илоном Маском, который был одно время генеральным директором PayPal. После компании Тиля инвестировали в фирмы Маска - SpaceX, Neuralink и Boring Co.

В настоящее время Маск наполняет возглавляемый им департамент DOGE бывшими сотрудниками бизнес-империи основателя PayPal.

"Так называемая PayPal Mafia стала неотъемлемой частью второй администрации Трампа", - сообщает агентство.

Выяснилось и то, что с этого момента акции компаний Тиля - Palantir и Anduril - начали возрастать в цене. Многие из компаний миллиардера имеют госконтракты.

Также Питер Тиль имеет давные связи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и финансировал его избирательную кампанию в Сенат. Полный список связей Тиля в администрации Трампа - в таблице.

Напомним, перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом администрация президента США угрожала Киеву раскрытием коррупции украинских чиновников, чтобы склонить к подписанию сделки по полезным ископаемым.