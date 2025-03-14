Один из лидеров неонацистской российской группировки "Русич" Воислав Торден (до смены паспорта Ян Петровский) приговорен к пожизненному сроку в Финляндии по обвинению в военных преступлениях в Украине в 2014 году.

Об этом сообщает Yle.

Его адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.

Россиянина Петровского признали виновным в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года. В частности, в убийстве 22 украинских солдат и серьезном ранении четверых. Петровского обвиняли в том, что он отдавал приказы и лично расстреливал украинских солдат.

Петровский вину не признает, хотя большая часть обвинений построена на основании фото- и видеоматериалов, которые публиковали в интернете представители самого "Русича".

Изначально Петровского должны были судить в Украине, но Финляндия отказалась его выдавать и решила судить сама.

Напомним, что одним из лидеров "Русича" является Алексей Мильчаков, который открыто называет себя нацистом. "Русич" в своем телеграм-канале регулярно критикует российские власти и военное командование. Летом 2023 года они поддержали мятеж Пригожина и осуждали его договоренности с Кремлем. Вскоре после этого группировка заявила об отказе воевать против Украины, потому что власти РФ, по их мнению, не пытались помочь избежать экстрадиции Петровскому.

Мильчаков и телеграм-канал "Русича" регулярно призывает к убийствам украинских пленных и одобряет появление видео с казнями военнопленных.