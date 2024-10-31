Прокуратура Финляндии предъявила обвинения одному из лидеров неонацистской российской группировки "Русич" Воиславу Тордену (до смены паспорта его звали Ян Петровский) в совершении военных преступлений в Украине осенью 2014 года.

Об этом сообщает издание Yle.

По данным финского следствия, Петровский и бойцы его подразделения убили в общей сложности 22 украинских солдата и серьезно ранили четверых. Также его обвиняют в нарушении норм ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.

Это первый случай, когда в Финляндии предъявлены обвинения в военных преступлениях, предположительно совершенных на территории Украины.

Суд в Хельсинки еще не определил дату начала слушаний дела Тордена.

Напомним, Петровский въехал в Финляндию летом 2023 года благодаря новому имени и учебе своей жены. Там его арестовали.

Украина добивалась его экстрадиции, однако Финляндия отказала выдавать Петровского из-за плохих условий содержания в украинских тюрьмах и решила сама проводить расследование по тем же обвинениям, что выдвигала Украина.