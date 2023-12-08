Пограничная служба Финляндии задержала одного из лидеров российской неонацистской группировки "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского), подозреваемого в преступлениях в Украине, сразу после того, как Верховный суд страны принял решение немедленно освободить его из-под стражи.

Об этом пишет местное издание Yle.

Заместитель командующего береговой охраной Микко Хирви подтвердил, что после освобождения Тордена Пограничная служба задержала его на основании Закона "Об иностранцах" и поместила в изолятор временного содержания.

"Мы выясним условия для его пребывания в стране", – объяснил Хирви.

Напомним, Финляндия отказалась экстрадировать в Украину российского неонациста Яна Петровского из-за плохих украинских тюрем. По мнению Верховного суда Финляндии, Петровскому в Украине будет угрожать унижающее достоинство обращение. Суд не нашел оснований даже для задержания Петровского и постановил немедленно его освободить.

В Украине Петровского подозревают в военных преступлениях в 2014–2015 годах на территории Донбасса. Также он находится под санкциями Евросоюза и США как один из командиров "Русича".

Сообщалось, что Петровский смог въехать в Финляндию, где был впоследствии арестован, благодаря новому имени и учебе своей жены.