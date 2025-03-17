Киевский окружной административный суд приостановил реорганизацию возглавляемого Сергеем Киваловым Национального университета "Одесская юридическая академия" до завершения судебных споров. Реорганизация предполагала объединение вуза с Одесским национальным университетом имени И.И. Мечникова.

Вердикт суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

В конце февраля декан Криворожского факультета Одесской юридической академии Виталий Залужный обратился в Киевский окружной административный суд с иском к Кабинету министров и Министерству образования и науки с требованиями признать противоправным и отменить распоряжение правительства №111 от 12 февраля "О реорганизации Национального университета "Одесская юридическая академия" и приказ Минобразования №213 от 13 февраля о реорганизации вуза. Подготовительное заседание по этому делу назначено на 2 апреля.

Кроме того, представитель истца подал заявление об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить Кабмину, Минобразования и Комиссии по реорганизации совершать действия согласно названным документам до момента вступления в законную силу решения по делу по административному иску.

В итоге Киевский окружной админсуд частично удовлетворил заявление об обеспечении иска. В частности, суд остановил действие приказа Минобразования о реорганизации, а также запретил Комиссии по реорганизации высвобождать работников Одесской юридической академии и ее обособленные структурные подразделения до момента вступления в законную силу решения по делу по административному иску.

Напомним, Кабинет министров принял решение о ликвидации юракадемии после того, как с Киваловым сфотографировался бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Вскоре Одесская юракадемия попросила Владимира Зеленского и Кабмин отменить присоединение к ОНУ имени Мечникова.