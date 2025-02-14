Национальный университет "Одесская юридическая академия" призвала Владимира Зеленского и Кабинет министров отменить распоряжение о ее присоединении к Одесскому национальному университету им. И. Мечникова и потребовала отставки министра образования Оксена Лисового.

Об этом говорится в сообщении на странице вуза в Фейсбуке.

Сегодня в академии состоялось внеочередное заседание трудового коллектива, на котором рассматривали два вопроса: законность и целесообразность правительственного распоряжения о реорганизации университета и соответствие Лисового занимаемой должности министра образования и науки.

Все делегаты единогласно осудили распоряжение Кабмина о слиянии юракадемии и ОНУ, назвав его незаконным и принятым с нарушениями.

В публикации отмечается, что министерство не проводило консультаций с университетом и не учло рекомендаций Счетной палаты относительно требований к реформированию высших учебных заведений. Коллектив обратится к президенту, спикеру парламента и премьер-министру с призывом о содействии в отмене указанного распоряжения.

Также принято решение подготовить обращение об увольнении министра образования с занимаемой должности. Одним из оснований для этого назван тот факт, что ранее Лисовой никогда не работал сфере управления высшим образованием, не имеет нужных навыков и был пойман на научном плагиате.

Напомним, вчера сразу два депутата сообщили о решении Кабмина объединить юракадемию ее с Одесским национальным университетом Мечникова.

Слияние академии с ОНУ связывают с появлением совместных фото ее ректора Сергея Кивалова с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.