В Киеве с 21 марта наземный общественный транспорт (коммунальный и частный) начнет работать во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ранее во время тревоги ездили только маршрутки.

С 21 марта общественный транспорт Киева будет работать по новым правилам:

Во время воздушной тревоги транспорт останавливается возле укрытий по маршруту движения.

Пассажиры могут покинуть салон по желанию.

Водители сообщают о возможности дальнейшего движения.

После высадки желающих транспорт продолжает движение по маршруту.

"Это не просто смена правил – это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться!" - отметил Ткаченко.

Напомним, в общественном транспорте Киева ввели объявление минуты молчания. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендуют приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы.

Война в Украине идет 1119-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 марта 2025 года в обновляемом онлайне.