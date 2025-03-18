В столице Сомали Могадишо взорвали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда. О его состоянии пока не известно.

Об этом пишут местные СМИ.

Взрыв произошел в Могадишо около президентского дворца.

Ответственность за нападение взяла на себя салавитская террористическая группировка "Аш-Шабааб".

Махмуду 69 лет, в 2022 году он переизбрался на второй срок. До этого он был президентом с 2012 по 2017 год.

Позже местный портал Somali Guardian написал, что Махмуд уехал на встречу с военнослужащими и в это время не присутствовал на территории президентского дворца.

"Президент, в военной форме и с пистолетом, летит на вертолете на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии. Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством", – пишет издание в соцсети X.

Напомним, на территории Америки был арестован член исламистской организиции Мохаммад Шарифулла, причастный к взрыву в кабульском аэропорту Эбби-Гейт в 2021 году. Известно, что он также участвовал в подготовке теракта в московском "Крокус Сити Холле.