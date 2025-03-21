Украина научилась противодействовать российским управляемым авиабомбам, о чем ранее сообщали и российские паблики. Об этом рассказал украинский источник немецкому таблоиду Bild.

Для этого используется новый глушитель от Night Watch - Lima. Он способен подавлять или подменять спутниковые сигналы, заставляя бомбы терять ориентацию в пространстве.

Lima - это не традиционный глушитель, который просто излучает радиошум в сторону противника.

К большинству стандартных помех система "Комета-М", используемая в российских бомбах, устойчива.

Однако эксперты полагают, что Россия вскоре найдет способы обойти эти помехи.

Ранее украинский военный с позывным Тень заявлял, что в ходе продолжающегося полномасштабного вооружённого конфликта с Украиной российские войска приняли на вооружение тяжёлые беспилотные летательные аппараты, способные нести авиационные бомбы.

Война в Украине идет 1122-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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