В Сети опубликовали переговоры руководителя Офиса президента Андрея Ермака с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которые состоялись в июле 2020 года в рамках контрактной группы по урегулированию на Донбассе.

Тогда стороны обсуждали вопрос принятия документа, который бы регулировал детали режима прекращения огня. В итоге его приняли и он вступил в действие 27 июля 2020 года, что на некоторое время сильно снизило число взаимных обстрелов.

С учетом того, что сейчас тоже обсуждают прекращение огня, дискуссия между Ермаком и Козаком довольно интересна и показательна с точки зрения подходов обеих сторон.

Ермак в начале заявляет, что по 98% пунктов между Украиной и РФ "есть согласие". Козак сразу же отвечает, что украинская редакция на "100% расходится" с российским предложением. Далее Козак заявляет, что Украина хочет провернуть "хитрый секретный политический план": принять любой документ без деталей, чтобы затем обвинить РФ и продолжить войну.

Далее собеседники обсуждают, кто будет контролировать перемирие со стороны ОРДЛО, и Козак заявляет, что Россия этого делать не станет, а будет миссия ОБСЕ.

Во время спора о формулировке насчет "приказов высшего командования ВСУ", или просто "ВСУ", Ермак сказал, что Украина "хочет еще подумать". На это Козак отвечает: "Если вы хотите еще подумать, идите занимайтесь другими делами, у вас там действительно неспокойно".

Затем они спорят о том, можно ли вообще вносить понятие "ОРДЛО" в документ. Ермак утверждает, что "в юридическом праве таких формирований не существует". Козак заявляет, что "этот конфликт никакими нормами международного права не регулируется", а понятие "ОРДЛО" закреплено в минских соглашениях.

Напомним, через несколько дней после этого разговора Козак написал письмо советнику Ангелы Меркель, в котором назвал переговоры о Донбассе на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком.

А два года назад бывший куратор переговоров о минских соглашениях в Кремле Владислав Сурков заявил, что изначально не верил в их выполнение.