В Исландии министр образования и по делам детей Астильдур Лоа Торсдоттир объявила об отставке после того, как стало известно, что в 22 года она имела интимную связь с 15-летним подростком и родила от него ребенка.

Об этом сообщает местная пресса.

Торсдоттир в интервью местным изданиям рассказала, что ее отношения с юношей начались, когда она работала консультантом в религиозной группе, а парень ее посещал. Как она утверждает, юноша сам проявлял к ней настойчивый интерес и в результате у них начался роман.

Вскоре Торсдоттир забеременела и родила ребенка, когда молодому человеку исполнилось 16 лет, а ей было 23.

"С тех пор прошло 36 лет, многое изменилось, и сегодня я бы, безусловно, поступила по-другому", - сказала 58-летняя политик в интервью исландским СМИ.

Отец ребенка сказал, что рад тому, что история наконец-то получила огласку, хотя сам он к этому не причастен.

Пост министра образования и по делам детей Астильдур Лоа Торсдоттир заняла совсем недавно, в декабре 2024 года. Несмотря на отставку, она планирует продолжить работу в исландском парламенте.

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