В Киеве с понедельника 24 марта завершается отопительный сезон. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение городские власти приняли ввиду прогноза синоптиков относительно стабильного потепления.

"Итак, с понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов. Здания же учреждений социальной сферы - медучреждения, детсады, школы и другие будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей", - пишет мэр.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, в этом году отопление выключается на несколько дней раньше, "поскольку позволяет температура воздуха".

Кличко также напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. А потому на ее развертывание и завершение работы может потребоваться около недели.

Напомним, в Киеве наземный общественный транспорт начал работать во время воздушной тревоги.

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