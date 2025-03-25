Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает возобновление зерновой сделки, которую в минувшие дни США, Украина и РФ обсуждали в Эр-Рияде, но "в более приемлемой для всех форме".

Об этом он сказал в интервью российскому "Первому каналу".

"Нам будут нужны четкие гарантии. И гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так и не иначе", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Москва против "двусмысленностей" при возобновлении договоренностей о Черном море.

По его словам, сейчас об итогах переговоров в Саудовской Аравии докладывают президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Ранее американские и российские источники анонсировали публикацию совместного заявления по итогам переговоров в ближайшее время, но потом Дмитрий Песков опроверг публикации СМИ об этом, заявив, что содержание переговоров не будет обнародовано, поскольку это были "технические консультации".

А в Совфеде РФ сообщили, что заявление по итогам переговоров не будет опубликовало из-за "позиции Украины".