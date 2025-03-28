Южнокорейские компании готовятся к возвращению в Россию на фоне переговоров о перемирии, а LG уже частично возобновила работу.

Об этом сообщает The Korea Times.

"Если две страны достигнут полного перемирия или мирного соглашения, санкции в отношении России, скорее всего, будут сняты, что позволит корейским фирмам возобновить свою деятельность в этой стране", - пишет издание.

LG Electronics недавно уже частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве, сообщают источники.

Hyundai Motor и ее дочерние компании Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel недавно разместили вакансии в России, что свидетельствует о больших шансах на возобновление деятельности группы в России.

Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в России.

Компания HD Hyundai Electric не выходила с РФ и примет участие в выставке "Электро-2025" в начале апреля, "очевидно", с целью воспользоваться высоким спросом на восстановление поврежденной войной энергетики.

Южнокорейские компании рассматривают Россию как большой рынок, где любят их товары, стратегический хаб из Центральной Азии и Европу и "критически важный рынок для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны Соединенных Штатов".

Накануне итальянская компания Ariston также официально объявила о возвращении на российский рынок.