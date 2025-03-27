Итальянская компания Ariston официально объявила о возвращении на российский рынок, который она покинула в начале полномасштабной войны.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Производитель водонагревателей и отопительных систем заявил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о возвращении ей прав на российский филиал, которые почти год принадлежали компании "Газпром бытовые системы".

"Мы очень довольны решением российских властей восстановить группу Ariston в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компанией. Мы считаем, что это отражает признание многолетних ответственных инвестиций и управления, нашей приверженности более чем 300 российским сотрудникам и продолжающейся деятельности компании на местном рынке. Мы намерены возобновить деятельность с нашим российским руководством, полностью соблюдая действующие санкции, и продолжить нашу работу в стране", - сказал исполнительный председатель группы Ariston Паоло Мерлони.

Компания имеет крупное предприятие на окраине Санкт-Петербурга.

В начале военных действий в Украине более 1000 западных компаний заявили о своем уходе из РФ. Например, это сделала международная чайная компания Ekaterra, производитель бренда Lipton.

Затем в компании Coca-Cola также допустили полный уход с российского рынка, если война в Украине будет долгой.

А в апреле 2022 издательский дом Condé Nast, выпускающий журналы VOGUE, Glamour, GQ, ADmagazine, Tatler и CNDD, полностью прекратил свою деятельность на территории России.

Ariston стала первой западной компанией, которая публично объявила о возвращении в РФ.