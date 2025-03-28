Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что Украина не нуждается во введении внешнего управления.

Об этом он сказал журналистам, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о возможности введения внешнего управления в Украине под эгидой ООН.

"У Украины есть легитимное правительство и, очевидно, это надо уважать", - сказал Гутерриш в ответ на соответствующий вопрос.

Вчера в Мурманске Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и некоторых стран, чтобы провести там выборы.

По его словам, "гражданские органы власти в соответствии с Конституцией Украины не являются законными". Выходом из обрисованной им ситуации он назвал введение в Украине внешнего управления под эгидой ООН.