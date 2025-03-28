Генсек ООН против внешнего управления Украиной
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что Украина не нуждается во введении внешнего управления.
Об этом он сказал журналистам, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о возможности введения внешнего управления в Украине под эгидой ООН.
"У Украины есть легитимное правительство и, очевидно, это надо уважать", - сказал Гутерриш в ответ на соответствующий вопрос.
Вчера в Мурманске Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и некоторых стран, чтобы провести там выборы.
По его словам, "гражданские органы власти в соответствии с Конституцией Украины не являются законными". Выходом из обрисованной им ситуации он назвал введение в Украине внешнего управления под эгидой ООН.