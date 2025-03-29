Чтобы получить достаточный резерв для вооружённых сил, Польше придётся вернуть всеобщую воинскую обязанность в стране.

Об этом заявил начальник Оперативного командования польских ВС генерал Мачей Клиш в эфире телеканала TVN24.

"Я отвечу как военный. Да, я считаю, что возвращение военной службы по призыву неизбежно", – сказал офицер ведущему телеканала.

Военачальник привёл пример Финляндии, где 20% населения страны составляют резервисты.

"В этой связи единственным методом массового военного обучения является обязательная военная подготовка", – сказал Клиш.

Напомним, как заявил премьер-министр Дональд Туск, в Польше обяжут всех мужчин пройти военную подготовку.

"Мы постараемся подготовить модель к концу этого года, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше прошел обучение в случае войны, чтобы этот резерв был сопоставим и адекватным потенциальным угрозам", – сказал Туск.

Ранее появилась информация, что украинские мужчины в Польше стали получать фейковые повестки.

"В связи с поступившими сообщениями о фальшивых письмах, отправленных гражданам Украины, Управление по делам иностранцев поясняет, что в его юрисдикции не значится полномочий призыва на военную службу", – заявляет ведомство.