Стратегический бомбардировщик российской армии Ту-22М3 упал в Усольском районе Иркутской области РФ, сообщают российские паблики.

Предварительно, на борту было четыре человека.

Минобороны РФ подтвердило, что в Иркутской области "при выполнении планового полёта" потерпел крушение Ту-22М3.

"Экипаж самолета из четырёх человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб… Самолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", – говорится в сообщении.

Ранее ГУР уничтожило два российских вертолёта морскими дронами Magura.

Война в Украине продолжается 1134-й день. Последние новости с главными событиями 2 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Разлив – важного пункта украинской обороны к западу от Курахово в Донецкой области. Штурмовые действия неприятеля в направлении Разлива являются частью широкого наступления россиян по дуге от Покровска до Великой Новосёлки с целью выхода в Днепропетровскую область. Также противник значительно продвинулись к северу от Купянска в районе села Кондрашовка Харьковской области.

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